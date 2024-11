Mickey 17, non c'è pace per il film sci-fi con Robert Pattinson: rinviato ancora

Gli amanti del cinema di Bong Joon-ho dovranno aspettare ancora un po' prima di avere la possibilità di gustarsi Mickey 17, nuovo film fantascientifico del regista Premio Oscar con Robert Pattinson protagonista.

Poche ore fa è stato confermato che la data d'uscita del film slitterà dal 21 gennaio 2025 al 18 aprile 2025. Tuttavia, questa volta il nuovo rinvio non sarebbe dovuto a particolari problemi ma ad una specifica strategia distributiva.

Secondo Variety, lo slittamento di tre mesi vuol dire che Mickey 17 potrà essere proiettato nelle sale IMAX e potenzialmente catturare l'attenzione del pubblico durante uno dei periodi più prolifici per le sale, ovvero quello di Pasqua.

Lo spostamento della data di uscita è dovuto al precedente rinvio del film biografico su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua, che in precedenza doveva uscire proprio il 18 aprile e avrebbe occupato gli schermi IMAX e altri schermi di grande formato negli Stati Uniti. Il film è stato spostato al 3 ottobre dalla Lionsgate all'inizio di questa settimana, così Warner ne ha approfittato per favorire l'ultima opera di Bong.

I continui rinvii del film

"Quando si è resa disponibile la data del 18 aprile, ci siamo subito mossi per assicurarla a Mickey 17", si legge in una dichiarazione di un portavoce della Warner Bros. "Siamo entusiasti della nuova data e molto contenti che il film sarà disponibile per il pubblico anche in IMAX".

Questo cambio di data di uscita è solo l'ultimo per Mickey 17, che in precedenza era stato programmato per il 29 marzo 2024, ma poi immediatamente spostato a un generico 2025, a quanto si dice, dopo essere stato colpito dagli scioperi di Hollywood del 2024. Per quanto riguarda la data del 31 gennaio, ora vacante, la Warner Bros. sta spostando il thriller psicologico Companion in quello slot. Il film era stato inizialmente programmato per il 10 gennaio.