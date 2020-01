The Batman, Robert Pattinson: "Da giovane ero ossessionato dai film su Bruce Wayne di Tim Burton"

Robert Pattinson è tornato a parlare della sua scelta di accettare il ruolo da protagonista in The Batman, film diretto da Matt Reeves, dopo aver più volte dichiarato di non voler più essere coinvolto in progetti blockbuster a causa della sua esperienza con Twilight.

L'attore, intervistato da Entertainment Weekly, ha quindi spiegato di essere un grande fan del personaggio tratto dai fumetti e di considerarlo un ruolo prestigioso che spesso vede coinvolti registi e star di primo livello. Robert Pattinson ha spiegato: "C'era qualcosa che mi ha sempre attirato. Penso che esista all'esterno dell'ambito dei blockbuster. I film di Batman hanno sempre attirato ottimi registi e hanno sempre avuto dei buoni attori impegnati nella parte. Ha degli elementi che non mi sono mai sembrati legati alla scelta di fare dei soldi facili".

L'interprete di Bruce Wayne in The Batman ha quindi chiarito: "Persino il modo in cui è stata realizzata la serie con Adam West. Le persone la guardano ancora. Si tratta di uno show televisivo ormai classico ed è fatto davvero, davvero bene. E le performance sono grandiose. Si tratta di uno show televisivo quasi in stile pop art ed è divertente".

Robert Pattinson ha proseguito: "Non hanno realizzato dei film per vendere dei giocattoli. Sono certo che ci sono stati dei progetti legati a questa idea, ma nel primo Batman... Jack Nicholson interpreta il cattivo! C'è qualcosa di veramente speciale. E inoltre ero ossessionato dai film di Batman diretti da Tim Burton quando ero più giovane".