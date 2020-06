The Batman: Robert Pattinson elogia i "veri guerrieri" dei film sui supereroi

The Batman, Robert Pattinson loda il lavoro di coloro che definisce i "veri guerrieri" del genere superoistico, da Chris Evans a Robert Downey Jr., da Chris Hemsworth a The Rock.

Il prossimo film su The Batman vedrà come protagonista Robert Pattinson, che sta lavorando sodo per portare sullo schermo la versione dell'Uomo Pipistrello ideata da Matt Reeves. Intanto, l'attore guarda ai colleghi che prima di lui hanno intrapreso la strada del supereroe.

"Per ogni progetto che ho accettato, ho voluto imparare cose nuove e cercare di ottenere risultati che in precedenza non avevo ottenuto. E questo riguarda il calarsi appieno nel personaggio, in qualcuno che ha una personalità diversa dalla mia. Ma attraversare anche una vera e propria trasformazione fisica è ancora più entusiasmante" spiega l'attore di The Batman in un'intervista con Men's Health, che malgrado non sembri andare troppo d'accordo con l'esercizio fisico (soprattutto in quarantena), si sta impegnando seriamente negli allenamenti richiesti per il ruolo.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Evans

"Ogni attore avrà quei momenti in cui esiterà e si chiederà inevitabilmente se sarà in grado di portare a termine il compito, se riuscirà ad essere all'altezza del personaggio, delle aspettative che lo accompagnano... Guardi a quelli che sono i veri guerrieri del genere supereroistico - Chris Hemsworth, The Rock, Robert Downey Jr., Chris Evans - e ti chiedi se non sei nel posto sbagliato" rivela l'attore "Eppure, avendo parlato con alcuni di loro, so che essere nervosi quando capitano queste opportunità è perfettamente normale".

In effetti, lo stesso Chris Evans non ha mai fatto segreto del fatto di aver rinunciato più volte al ruolo di Captain America, inizialmente, anche per timore di non essere all'altezza del compito. Gli attori, dopotutto, sono esseri umani proprio come noi, anche se forse tendiamo tutti a dimenticarcene di quando in quando.

The Batman arriverà nelle sale americane il 1 ottobre 2021. Attendiamo ancora conferme per l'uscita italiana.