The Batman: ricominciate le riprese dopo la positività di Robert Pattinson al COVID-19

Il lavoro sul set di The Batman è ricominciato: le riprese hanno infatti avuto il via libera dopo la positività di Robert Pattinson al COVID-19 che aveva costretto la produzione a interrompere la realizzazione del progetto.

Warner Bros non aveva mai commentato quanto accaduto e nemmeno confermato se fosse stato proprio l'interprete di Bruce Wayne la persona che aveva contratto il virus, nonostante la notizia pubblicata da Variety.

Le riprese di The Batman si erano interrotte il 3 settembre mentre il cast e la troupe erano impegnati negli spazi dei Leavesden Studios. Nell'attesa si era continuato a lavorare alla costruzione delle scenografie, in attesa di poter ricominciare la realizzazione delle scene.

Un portavoce di Warner Bros ha dichiarato: "Dopo una pausa a causa delle precauzioni e la quarantena da COVID-19, le riprese sono ora ricominciate per realizzare The Batman nel Regno Unito".

Il film diretto da Matt Reeves proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.

Il film, che verrà distribuito nelle sale nel mese di ottobre 2021, inoltre, verranno mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano).