The Batman: Peter Sarsgaard farà parte del cast

The Batman ha trovato un altro dei suoi protagonisti: Peter Sarsgaard ha infatti ottenuto uno dei ruoli al centro del cinecomic che riporterà sul grande schermo Bruce Wayne, questa volta mostrato in una versione più giovane rispetto al passato.

Il regista Matt Reeves, come aveva fatto in occasione di altri nomi degli attori coinvolti, ha confermato il suo arrivo nel cast con un tweet in cui è semplicemente scritto "Oh... Ciao, Peter...". Il filmmaker non ha però rivelato quale ruolo Peter Sarsgaard interpreterà nell'atteso The Batman con protagonista l'attore Robert Pattinson.

Tra i nemici di Bruce Wayne che saranno coinvolti nel film ci sono l'Enigmista che avrà il volto di Paul Dano, il Pinguino affidato a Colin Farrell e Catwoman interpretata dall'affascinante Zoe Kravitz.

Nel cast dell'atteso cinecomic ci saranno poi Andy Serkis nel ruolo di Alfred, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Jeffrey Wright che sarà il commissario Gordon.