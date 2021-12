The Batman: Paul Dano sottolinea l'importanza del costume dell'Enigmista

L'attore Paul Dano ha parlato di quanto sia stato importante creare un costume specifico per l'Enigmista nel film The Batman.

The Batman ha tra i suoi protagonisti anche l'attore Paul Dano nella parte del villain Enigmista, personaggio che lo ha obbligato a indossare un costume poco comodo, ma essenziale per la sua interpretazione.

L'attore, intervistato da Empire, ha condiviso qualche dettaglio della su esperienza sul set dell'atteso film con star Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne.

In occasione di un articolo dedicato a The Batman, Paul Dano ha raccontato: "Il costume era qualcosa di davvero intenso. Penso che il potenziale elemento DIY di cui state parlando fosse per me in realtà più spaventoso rispetto a dei design più sofisticati o composti che avremmo potuto usare".

L'interprete dell'Enigmista ha quindi aggiunto: "Ho trovato che lavorare con il costume sia davvero potente. Quando indossi qualcosa di quel tipo c'è un modo che lo porta a parlare per te e dice qualcosa al tuo corpo. C'è un modo che permette al costume di avere una vita propria".

Nel film dietto da Matt Reeves Robert Pattinson interpreterà Bruce Wayne da giovane, mentre inizia ad agire per difendere la città, incontra la futura Catwoman interpretata da Zoë Kravitz, e usa le sue incredibili doti di investigatore per aiutare la polizia di Gotham a risolvere una serie di terrificanti crimini.

In The Batman, il Cavaliere Oscuro segue una serie di indizi criptici per smascherare il colpevole e svelare una cospirazione criminale. La sua crociata lo porta a confrontarsi con lo squallido mondo sotterraneo di Gotham City, dove incontra Selina Kyle (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell). Il film rappresenta, infatti, il debutto di un giovane Batman in veste di vigilante, ma racconta anche i primi passi nel crimine dei celebri villain dei fumetti DC.

L'uscita italiana di The Batman è fissata al 3 Marzo 2022.