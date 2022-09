The Batman: Paul Dano svela i primi dettagli sul fumetto sull'Enigmista scritto da lui

Paul Dano sta per debuttare nel mondo dei fumetti con un albo intitolato L'enigmista: Anno Uno, dedicato al suo personaggio in The Batman.

Il personaggio de L'Enigmista in The Batman si distingue come uno dei villain più oscuri della pellicola. A interpretarlo è il talentuoso Paul Dano che ora vuole approfondire il personaggio in una storia a fumetti intitolata L'Enigmista: Anno Uno (The Riddler: Year One in originle), di cui ha svelato i primi dettagli.

The Batman: Paul Dano in una scena del film

In un'intervista con Empire, Paul Dano parla del suo personaggio in The Batman, di come è stato trasposto in questa nuova storia a fumetti scritta collaborando con l'artista Stevan Subic. L'attore anticipa che si tratta di "una storia emozionante sul trauma. Ho pensato che la cosa che ho da offrire, si spera, fosse la vita emotiva e psicologica possibile per il personaggio"

La serie a fumetti, infatti, inizia come parte della preparazione che Paul Dano ha fatto per entrare nei panni de L'Enigmista: "Uno dei passi più importanti per me nella preparazione del personaggio è stato creare dei retroscena. L'obiettivo era arrivare alla prima pagina del copione quando già stai lavorando al subconscio del personaggio".

The Batman, Jim Carrey sull'Enigmista di Paul Dano: "Mi preoccupa un po''"

Per farlo, l'attore ha creato un fumetto, così da cominciare a delineare le linee guida per la sua interpretazione: "Ho pensato che raccontare la storia in forma di fumetto fosse l'idea giusta".

Il fumetto L'Enigmista: Anno Uno sarà diviso in sei albi, una miniserie targata DC Comics. Il primo numero è atteso a ottobre.