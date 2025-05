The Batman - Parte II: il sequel del film con Robert Pattinson uscirà troppo tardi?

Quando uscirà nelle sale nel 2027 The Batman - Parte II, saranno passati cinque anni dalla distribuzione del primo film diretto da Matt Reeves, e tra i fan c'è chi si chiede se non sia ormai troppo tardi per il sequel.

Con oltre 770 milioni di dollari al box-office al livello globale, The Batman si è rivelato un grande successo sfociato anche in una serie tv, The Penguin, particolarmente acclamata. Ma i rinvii del sequel?

Il sequel slittato di The Batman

Annunciato nel 2022, il film ha subito diversi ritardi e slittamenti: inizialmente previsto per il 3 ottobre 2025, è stato poi posticipato al 2 ottobre 2026, e rinviato al 1° ottobre 2027.

Come mai tutti questi rinvii? Sono state diverse le speculazioni ma principalmente si è parlato di cause personali che hanno coinvolto Matt Reeves. Nello stesso periodo, James Gunn e Peter Safran hanno iniziato a lavorare al nuovo DC Universe e l'attenzione intorno a The Batman è un po' scemata.

Andy Serkis in una scena di The Batman

Visto che il sequel arriverà nelle sale ad oltre cinque anni di distanza dal primo film, non avrebbe senso lasciare definitivamente spazio al DC Universe perché The Batman - Parte II sarebbe ormai irrilevante?

Le potenzialità di The Batman - Parte II

In realtà, Batman rimane uno dei personaggi che attirano maggiormente il pubblico al cinema tra quelli DC, e proprio The Batman ne è l'esempio, visto che è stato realizzato ed è sbarcato nelle sale proprio nel periodo della pandemia di COVID-19, con tutti i problemi annessi.

Robert Pattinson in una scena di The Batman

Nonostante ciò, il film di Matt Reeves ha avuto grande successo al box-office, a dimostrazione di quanto Batman sia una vera e propria garanzia per la Warner e un sequel, seppur in ritardo di un paio d'anni non può essere considerato in ritardo e probabilmente attirerà parecchi fan e spettatori nelle sale.