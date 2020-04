The Batman: nuova data di uscita per il film con Robert Pattinson

The Batman ha una nuova data di uscita: 1 ottobre 2021, qualche mese più tardi rispetto al debutto inizialmente previsto dalla Warner Bros. ovvero il 25 giugno 2021.

L'intenzione della produzione è di riprendere il lavoro sul set a Londra non appena sarà possibile, preferendo quindi non cambiare location come avevano sostenuto alcune voci apparse online.

Nel cast di The Batman (le cui riprese sono state messe in pausa per assicurare la sicurezza del cast e della troupe), oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, i gemelli Max e Charlie Carver in una parte ancora da rivelare, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.

Il film racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.

Alla regia dell'atteso progetto ci sarà Matt Reeves che ha recentemente dichiarato: "Succede tutte le volte che si gira qualcosa. Accadono cose che non ti aspettavi, incidenti felici, sorprese: è qualcosa che è vivo. Le sfide stanno nello scoprire il tono di scene a cui non avevamo pensato che fanno da collante in alcune parti della storia. Nasce la possibilità di esplorare nuove possibilità a cui non avevamo pensato. Un film come The Batman è talmente complesso che è impossibile prevedere tutto prima, ma fornisce momenti imprevisti che ti aiutano a ripensare a come vuoi realizzare determinare sequenze".