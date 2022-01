The Batman, Michael Giacchino svela la colonna sonora del film (VIDEO)

Michael Giacchino ha finalmente svelato la colonna sonora di The Batman, film diretto da Matt Reeves che uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 marzo.

La colonna sonora di The Batman firmata da Michael Giacchino allude ad altri temi iconici di Batman e offre uno spunto potente, emotivo e particolare che inizia dolcemente prima di librarsi in un grande e maestoso finale. Il tema musicale si allinea con i trailer del film, che hanno rivelato un approccio cinematografico inconfondibilmente oscuro e violento per il celebre eroe DC.

Lo scorso settembre, Michael Giacchino aveva offerto un'anteprima della colonna sonora di The Batman per celebrare il Batman Day. Il 22 ottobre 2021, invece, l'artista aveva scritto sul suo profilo Twitter: "Oggi è il nostro ultimo giorno di registrazione in studio! Mi sono divertito molto con Matt Reeves e l'orchestra ha spaccato! Grazie mille a tutte le persone che hanno contribuito! Non vedo l'ora di vedere il risultato su grande schermo!".

Diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright ed Andy Serkis, The Batman racconterà la storia degli approcci giovanili al "mestiere" del cavaliere oscuro. Il tono prevalente del film sarà quello della detective story.