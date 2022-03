The Batman: Joker in una scena tagliata del film con Robert Pattinson

The Batman è ormai arrivato nelle sale e una scena tagliata regala un'interazione tra Joker, uno degli iconici villain di Gotham City, e il protagonista interpretato da Robert Pattinson.

Nel video Bruce decide infatti di andare all'Arkham Asylum e interagisce con uno dei pazienti per provare a capire la personalità dell'Enigmista, nella speranza di scoprirne l'identità.

Il regista di The Batman, Matt Reeves, aveva parlato della presenza di Barry Keoghan a cui aveva dato la parte dell'iconico villain, svelando che c'era una scena tagliata che lo vedeva protagonista.

Il video mostra infatti l'attore sfigurato e che offre la propria interpretazione della risata del nemico di Batman.

Il filmmaker aveva inoltre spiegato che includere il Joker era necessario per dare forma alla sua versione di Gotham City, sottolineando come il gruppo di nemici di Bruce Wayne stesse già prendendo forma. Reeves aveva poi ammesso di non sapere se il personaggio tornerà sugli schermi: "Non stavo mai cercando di dire 'Ehi, sapete cosa? Ecco il Joker. Prossimo film!' L'idea era piuttosto 'Se pensate che i problemi se ne andranno da Gotham, potete scordarvelo. Sono già qui".

In The Batman, il Cavaliere Oscuro segue una serie di indizi criptici per smascherare il colpevole e svelare una cospirazione criminale. La sua crociata lo porta a confrontarsi con lo squallido mondo sotterraneo dell'infestata Gotham City, dove incontra Selina Kyle (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell). Il film rappresenta, infatti, il debutto di un giovane Batman in veste di vigilante, racconta anche i primi passi nel crimine dei celebri villain dei fumetti DC.

