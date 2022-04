The Batman, il film con Robert Pattinson raggiunge i 750 milioni al boxoffice

The Batman continua a fare faville al boxoffice nonostante l'imminente debutto su HBO Max, raggiungendo i 750 milioni di dollari di incassi a livello globale, e dando un forte segnale che il pubblico cinematografico non ha perso la voglia di vivere fantastiche avventure sul grande schermo.

A riportarlo è il sito Deadline, che ci informa dei 365 milioni di dollari incassati in America del Nord dal film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, più i 386.1 in tutto il resto del mondo.

Il tutto alla vigilia del suo approdo sulla piattaforma streaming di casa Warner, HBO Max, ovvero quest'oggi lunedì 18 aprile.

"Il responso incredibile che ha avuto nelle sale del paese è stata una riprova del sempiterno potere di questo iconico supereroe DC e del grande appetito che il pubblico possiede ancora per fare esperienza di grandi film al cinema" ha dichiarato Jeff Goldstein, President of Domestic Distribution di Warner Bros "Ci congratuliamo con tutti coloro coinvolti nel raggiungimento di questo importante traguardo".

"The Batman è un successo su ogni livello, guadagnandosi il favore della critica e una folla di spettatori in ogni mercato" ha affermato invece Andrew Cripps, President of International Distribution "_Siamo così orgogliosi del film, e così felici che continui a connettere con il pubblico di tutto il mondo".

E voi, cosa ne avete pensato di The Batman?