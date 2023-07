The Batman ha ricevuto più lamentele di ogni altro film del 2022 in Inghilterra: ecco perché

The Batman è uno dei film più criticati in Inghilterra nel 2022. Per quale motivo?

Nonostante riesca, seppur con qualche difficoltà, a proteggere Gotham City, Batman non è riuscito a difendere dalle critiche il film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, The Batman, che ha ottenuto il maggior numero di lamentele rispetto a qualsiasi altro film uscito nel Regno Unito nel 2022.

Secondo quanto riporta Deadline, The Batman ha ricevuto ben 22 denunce recapitate al British Board of Film Classification (BBFC), più di qualsiasi altro film presentato in anteprima lo scorso anno. Le lamentele non riguardano il film in sé ma la decisione di vietare la visione ai minori di 15 anni, a causa della 'forte pericolosità e violenza'. Coloro che hanno protestato ufficialmente, tra cui molti minori di quindici anni, hanno giudicato le restrizioni troppo severe.

BBFC ha ribattuto:"The Batman presenta una visione cupa di Gotham City in cui Batman si allea con un detective per risolvere una serie di omicidi. L'assassino sottopone le sue vittime a dispositivi sadici progettati per terrorizzarle prima della loro morte. Il tono è costantemente oscuro, e il film descrive il suo mondo come meno fantastico rispetto alle versioni precedenti sul grande schermo del personaggio di Batman".

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Il reboot di Batman diretto da Matt Reeves comprende Robert Pattinson nel ruolo del protagonista ed è stato accolto con un 85% su Rotten Tomatoes. Nel cast anche Zoë Kravitz, Barry Keoghan, Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano e Jeffrey Wright.