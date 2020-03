The Batman, il film con Robert Pattinson sarà rinviato a causa del Coronavirus?

The Batman, il film con Robert Pattinson potrebbe essere rinviato per via del diffondersi dell'emergenza Coronavirus, sostiene Emre Kaya.

Anche The Batman, il film con Robert Pattinson, potrebbe subire un rinvio nella produzione a causa dell'emergenza Coronavirus che inizia farsi largo anche nel resto del mondo?

Emre Kaya di GeeksWorldWide sembrerebbe suggerire che una tale eventualità sia più che una semplice ipotesi. Sul suo account di Twitter, Kaya ha postato un breve ma eloquente messaggio: "State a vedere come il Coronavirus ritarderà The Batman e la terza stagione di Titans".

Watch coronavirus delay Titans S3/The Batman production 😔 — Emre Kaya (@Vullein) March 12, 2020

Non sappiamo se ci sono già state delle disposizioni in merito, ma uno stop momentaneo della produzione di The Batman e Titans 3 non sembrerebbe poi così improbabile, visto il clima di preoccupazione generale dovuto all'aumento dei contagi in Europa, come anche in altri paesi.

Dopotutto, sono sempre più drastiche le misure preventive adottate in tutto il mondo, dall'interruzione delle stagioni sportive (Serie A, NBA ecc.), alla vera e propria cancellazione di eventi di grande portata come il SXSW e il CinemaCon.

Solo pochi giorni fa era stato annunciato lo stop alle riprese europee della serie tv di Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, al cui cast era stato ordinato di lasciare Praga per fare ritorno sul set di Atlanta.

Nella giornata di ieri, inoltre, l'attore Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno comunicato di essere stati contagiati dal temuto virus durante il loro soggiorno in Australia, a ulteriore riprova del fatto che la diffusione della pandemia interessa in maniera significativa anche altre realtà.

L'uscita nelle sale americane di The Batman con Robert Pattinso è prevista per giugno 2021, e le riprese sono attualmente in corso. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.