The Batman: Elon Musk si paragona al Cavaliere Oscuro, ma lo sceneggiatore non ci sta

Elon Musk non è Batman nonostante a lui piaccia immaginarsi come una sorta di Cavaliere Oscuro, ma lo sceneggiatore di The Batman 2 lo riporta coi piedi per terra.

Il narcisismo di Elon Musk non conosce limiti. Di recente, il miliardario e CEO di Twitter si è paragonato a Batman twittando un'immagine del Cavaliere Oscuro in cima al tetto di una chiesa con la didascalia "Alcune notti". La risposta esilarante dello sceneggiatore di The Batman 2 Mattson Tomlin non si è fatta attendere.

Per autoincensarsi, Elon Musk ha usato un'immagine creata dall'artista Berkan Ozkan, ma la risposta di Twitter è stata brutale. Un utente ha commentato scrivendo: "Sei più simile a Lex Luthor."

L'unica somiglianza tra Musk e Batman è che sono entrambi miliardari. Un altro utente Twitter lo ha ricordato scrivendo a Musk: "Questo non sei tu, amico".

Elon Musk ha acquistato Twitter all'inizio di ottobre 2022 per 44,1 miliardi con singole azioni al prezzo di 54,20 dollari. Da allora, l'app e l'azienda hanno subito un'ondata di licenziamenti e un esodo di dipendenti e utenti dovuto alle prese di posizione del nuovo CEO.

Sebbene il miliardario rimanga l'uomo più ricco del mondo, ha subito perdite per 170,2 miliardi nell'ultimo anno. Per il 2022 la sua ricchezza personale è scesa a 100,5 miliardi dopo essere salita a 340 miliardi in più rispetto a un anno fa, secondo Bloomberg.