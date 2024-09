The Batman: confermata una nuova serie spin-off dopo The Penguin

I produttori di The Batman e The Penguin, hanno rivelato che ci sarà un'altra serie spin-off dedicata al mondo creato da Matt Reeves

Il produttore di The Batman e The Penguin ha confermato che è in fase di sviluppo un'altra serie spin-off di Gotham City, la serie preferita dai fan di Matt Reeves. The Penguin con Colin Ferrell, è dietro l'angolo.

Tuttavia, c'erano anche piani per altri spin-off, uno incentrato sul dipartimento di polizia di Gotham e un altro sullo stesso Arkham Asylum. Purtroppo, a luglio, Reeves ha detto a Variety che la HBO aveva abbandonato entrambe le idee. Secondo lui, lo studio voleva puntare di più sui personaggi principali.

Il team di Batman conferma che è in lavorazione un secondo spin-off

Un camera test di The Batman

The Direct ha parlato con i produttori esecutivi di The Penguin, Matt Reeves e Dylan Clark, durante un incontro con la stampa per la prossima serie della HBO, durante il quale Clark ha rivelato che è in fase di sviluppo un'altra serie spin-off di The Batman, Epic Crime Saga.

Per comprendere la sua risposta, è necessario innanzitutto contestualizzarla. In quanto la domanda iniziale di The Direct chiedeva ai due se l'Arkham Asylum in The Penguin e l'esplorazione del personaggio di Sofia Falcone fossero stati presi dalla serie spin-off di Arkham Asylum che, a quanto si dice, è stata abbandonata dalla HBO.

Reeves ha risposto di no, spiegando che tutto ciò che è stato visto in Arkham Asylum nella serie è stato guidato esclusivamente da ciò che avrebbe raccontato la storia di Sofia. Reeves ha ribadito che non stavano cercando di creare nulla in futuro con la loro trama in Arkham Asylum:

"Quello era ciò che dettava ciò che vedevamo. Questo era tutto ciò che Lauren voleva fare in quello spazio e ciò che ne ha fatto. Quindi non era tipo, "Oh, cavolo, vogliamo dare questa parte perché lo faremo in Arkham, o che, tipo, ovviamente avevamo un po' di Arkham in 'The Batman' e, sai, potrebbero essercene altri..."

The Penguin: Colin Farrell nella serie DC

Il produttore di The Batman e The Penguin, Dylan Clark, ha continuato affermando quanto fosse importante che il loro Arkham Asylum si adattasse visivamente al mondo creato nel film del 2022:

"Per noi era importante che visivamente sembrasse The Batman, dovevamo adattarci a quella parte. Ed è questo il divertimento di aver fatto il film ed essere i produttori della serie televisiva, come quei mondi si collegano in modo da sembrare un bel passaggio di consegne. Quella parte è divertente..."

Clark ha poi confermato con nonchalance che lui e Reeves stanno continuando a sviluppare un'altra "serie" spin-off:

"Ma le sue idee e gli elementi della storia che riguardano Sofia Falcone, sono tutte idee nuove per lei e non hanno nulla a che fare con le altre serie che continuiamo a realizzare."

Quale sarà il prossimo spin-off di The Batman di Matt Reeves?

The Batman: l'irriconoscibile Pinguino di Colin Farrrell

Ora che Reeves e Clarke hanno confermato che un'altra serie spin-off di The Batman, Epic Crime Saga è in fase di sviluppo, di cosa potrebbe trattarsi?

Dylan Clark potrebbe voler dire che "l'altra serie" che stanno continuando a realizzare è la serie Arkham Asylum menzionata nella domanda, nonostante la notizia della sua cancellazione da parte di Matt Reeves all'inizio di quest'anno.

È interessante notare che, nello stesso incontro con i produttori esecutivi di The Penguin, Matt Reeves e Dylan Clark, ai creativi è stato chiesto della possibilità di una serie drammatica legale che segue Harvey Dent.

Sebbene i due non abbiano fornito una risposta definitiva, Reeves ha osservato che il giornalista stava "certamente pensando al modo in cui si sono svolte le nostre conversazioni".