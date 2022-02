The Batman, la collezione di abiti ispirata al film arriva su Hot Topic

In vista della distribuzione globale di The Batman Hot Topic ha dato vita a una collezione di abiti incentrata sul personaggio del cavaliere oscuro.

La distribuzione globale di The Batman è alle porte e il merchandising sta iniziando a fare la parte del leone. Ad esempio, Hot Topic ha dato vita a una collezione di moda incentrata sul personaggio del cavaliere oscuro e su tutti i villain che reciteranno nel film diretto da Matt Reeves.

Hot Topic ha appena messo in vendita al seguente link una collezione di moda ispirata a The Batman. I vari look includono un gilet, una giacca in finta pelle di Catwoman e leggings, t-shirt, button-up e altro. Secondo chi vi scrive, la combinazione di giacca e leggings di Catwoman merita di far parte del guardaroba di ognuno di voi!

Al momento, tutti i capi di The Batman sono al 20% di sconto e quasi tutti gli articoli sono disponibili in più taglie. Ma diamo un'occhiata in dettaglio alla collezione!

Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra:

Giacca in ecopelle per ragazze di Catwoman: ispirata alla giacca di Catwoman in The Batman, questa giacca nera in ecopelle presenta dettagli con fibbie sui polsini e sul collo e con una chiusura a bottoni a pressione. L'articolo presenta anche un gatto nero ricamato sul petto e una chiusura frontale con cerniera;

I Leggings di Catwoman: Un abbinamento perfetto per la giacca, questi leggings hanno colori neri e grigi, un gatto ricamato sul fianco e una cerniera frontale centrale;

Il gilet di The Batman: l'articolo presenta una grande tasca posteriore e diverse tasche anteriori insieme a cinghie laterali regolabili con cursori e una chiusura a zip frontale;

I pantaloni di The Batman Tech Jogger: nel caso in cui servano più tasche, questi joggers tecnici ne sono dotati sulle cosce, sui fianchi e sulla schiena;

La t-shirt dell'Enigmista: quest'articolo presenta un design diviso tra il simbolo del pipistrello e il volto dell'Enigmista. C'è anche una tasca nera sul petto con il simbolo del punto interrogativo dell'Enigmista;

La maglietta per ragazze di The Batman: la maglietta presenta una grafica della silhouette del pipistrello con la scritta "To the Batman" in alto.

The Batman sarà distribuito nelle sale italiane da Warner Bros il prossimo 3 marzo.