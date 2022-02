The Batman, Colin Farrell rivela di essere entrato a Starbucks nei panni del Pinguino

Colin Farrell si trovava a Burbank per le riprese di The Batman e ha deciso di andarsi a prendere un caffè da Starbucks vestito come Il Pinguino: ecco com'è andata.

Colin Farrell ha rivelato, durante un'intervista recente, di aver visitato Starbucks per un caffè mentre era completamente truccato da Pinguino: per interpretare il ruolo in The Batman, l'attore ha subito un lungo e pesante processo di trucco al fine di trasformarsi nel personaggio.

The Batman: Colin Farrell a colloquio con Robert Pattinson

Farrell, intervistato da Collider, ha esordito dicendo: "Il primo giorno in cui abbiamo provato il costume, l'abbiamo portato a fare un giro e non metaforicamente parlando. L'abbiamo portato in giro per Burbank. Ci sono volute circa sei ore ed una squadra di dieci o quindici persone per portare a termine il lavoro. Ed è stato davvero divertente."

"Sono andato da Starbucks e mi sono ordinato una bevanda molto poco Oswald, un latte d'avena con della stevia." Ha continuato l'attore. "Un paio di persone mi hanno guardato male ma unicamente perché è un aspetto molto imponente. Mike Marino ha fatto un ottimo lavoro e non è stato affatto semplice."

The Batman: Robert Pattinson in un momento del film

In ogni caso, ormai manca pochissimo: vedremo il grande Colin Farrell nei panni del temibile villain di The Batman il 3 marzo. Oltre al protagonista, Robert Pattinson, nella pellicola figurano anche attori del calibro di Paul Dano, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis e Peter Sarsgaard.