The Batman: Colin Farrell, interprete del Pinguino, star della nuova serie spinoff

L'attore Colin Farrell interpreterà il malvagio Pinguino in una nuova serie spinoff del film The Batman, prodotta per HBO Max.

L'attore interpreterà il famoso villain per la prima volta nel film con star Robert Pattinson che, dopo molti ritardi, arriverà nei cinema il 4 marzo 2022.

Lauren LeFranc si occuperà della sceneggiatura del progetto destinato alla piattaforma di streaming.

Matt Reeves, regista di The Batman e Dylan Clark, nel team della produzione del lungometraggio, saranno produttori della serie con protagonista il Pinguino tramite la loro 6th & Idaho e Dylan Clark Productions, in collaborazione con Warner Bros Television.

Per ora HBO Max non ha commentato la notizia emersa online e non ha aggiunto ulteriori dettaglio sul secondo progetto spinoff destinato al piccolo schermo legato a The Batman, dopo quello in cui si seguiranno le storie legate al dipartimento di polizia di Gotham con showrunner Joe Barton.