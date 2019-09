The Batman: Bill Skarsgard come il Joker in una fan art

Bill Skarsgaard diventa Joker in una fan art del film The Batman, prossimo film con Robert Pattinson.

Bill Skarsgard diventa Joker in una fan art dedicata a The Batman, il nuovo film con Robert Pattinson.

Nonostante il nuovo film di Matt Reeves non sia ancora in produzione, i fan già stanno pensando al possibile cast che potrebbe affiancare Robert Pattinson. Visto che non è nuovo a interpretare clown maligni, l'attore che ha interpretato Pennywise in It e It: Capitolo 2 è stato ritratto come papabile Joker al fianco del nuovo Batman.

Come si vede in questa bellissima fan art pubblicata dall'artista William Gray, Bill Skarsgård fa la sua figura nei panni dell'antagonista del Cavaliere Oscuro, con quel sorriso maligno che gli riesce molto bene, visto che è da tre anni che si esercita a farlo per interpretare Pennywise.

Sulla trama di The Batman, nuovo film diretto da Matt Reeves, non sappiamo ancora nulla, a parte il fatto che il protagonista sarà Robert Pattinson. Della storia, è noto solo che prevederà la presenza di una vera e propria gallery degli antagonisti di Bruce Wayne e il genere voluto dal regista sarà noir. Il regista l'ha definito un Batman in versione poliziesca, dove saranno evidenziate le doti investigative del protagonista, proprio come è raccontato anche nei fumetti a lui dedicati.

The Batman arriverà nei cinema probabilmente a giugno 2021.