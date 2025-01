Bill Skarsgård torturato in un SUV da Anthony Hopkins nel trailer di Locked, prodotto da Sam Raimi

È stato diffuso in streaming il trailer di Locked, thriller di prossima uscita con Bill Skarsgård e Anthony Hopkins.

Il film, diretto da David Yarovesky e prodotto da Sam Raimi, è un remake in lingua inglese del film d'azione argentino 4x4 del 2019. Locked segue Eddie, un ladro che finisce in trappola dopo aver compiuto quella che pensava fosse una rapina di routine.

Nel febbraio 2023, la star di Hit Man e Twisters Glen Powell era stata inizialmente ingaggiata per interpretare il ruolo di Eddie, prima di essere sostituita da Skarsgård. L'uscita di Locked nelle sale americane è prevista per il prossimo 21 marzo.

Il trailer inizia in modo piuttosto tranquillo con Eddie (Skarsgård), un ladro apparentemente di basso livello che ha ancora bisogno di fare soldi, alla ricerca di auto non bloccate. Ne trova una, ma rimane intrappolato. Il proprietario dell'auto, William (Hopkins), spiega il destino della situazione di Eddie rivelando le caratteristiche all'avanguardia, quasi diaboliche, dell'auto high-tech, che ha pareti antiproiettile, un disturbatore cellulare, un condizionatore e un riscaldamento apparentemente controllati a distanza e capacità di guida autonoma.

Bill Skarsgård in un'immagine di Locked

Quella che era iniziata come una giornata di routine per Eddie (un Bill Skarsgård reduce dal successo di Nosferatu) si trasforma rapidamente in una giornata che non dimenticherà, poiché si ritrova in un'auto progettata meticolosamente per insegnare e punire. William, apparentemente giusto e diabolico allo stesso tempo, è percepito per la maggior parte del tempo solo dalla voce inconfondibile di Hopkins.

Le parti più elettrizzanti di questo trailer sono Hopkins e la sua auto. In Locked, sembra che l'attore premio Oscar abbia trovato un altro ruolo da cattivo in cui affondare i denti. In ruoli come Hannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti e il dottor Robert Ford in Westworld, Hopkins ha dimostrato più volte di essere in grado di interpretare cattivi complessi e stratificati e personaggi altrettanto saggi, affascinanti e inquietanti.