Bill Skarsgård reciterà con Hugh Jackman e Jodie Comer in The Death of Robin Hood

I nuovi arrivi nel cast di The Death of Robin Hood, il nuovo film di Michael Sarnoski, comprendono anche Bill Skarsgard e Noah Jupe.

Bill Skarsgård, reduce dall'ottima accoglienza riservata a Nosferatu, sarà uno dei protagonisti del film The Death of Robin Hood, il nuovo progetto dello sceneggiatore e regista Michael Sarnoski, già autore di Pig.

Il lungometraggio sarà distribuito negli Stati Uniti da A24 e le riprese inizieranno a breve in Irlanda.

Cosa racconterà il film di Sarnoski

Al centro della trama di The Death of Robin Hood c'è un uomo solitario segnato dalle battaglie che si ritrova a fare i conti con il suo passato dopo una vita all'insegna di crimini e omicidi. Il protagonista rimane gravemente ferito ed è alle prese con una donna misteriosa che gli offre una possibilità di salvezza.

Bill Skarsgard reciterà nel nuovo film di Sarnoski

I protagonisti del film saranno Hugh Jackman e Jodie Comer, mentre i nuovi arrivi nel cast sono Bill Skarsgård (Nosferatu), Murray Bartlett (The White Lotus), e Noah Jupe (A Quiet Place).

La star di Nosferatu, prossimamente, sarà protagonista nelle sale con l'horror-thriller Locked, Dead Man's Wire diretto da Gus Van Sant e riprenderà l'iconico ruolo di Pennywise nella serie IT: Welcome to Derry.

Bartlett, invece, ha girato insieme ad Amy Adams il film At the Sea e apparirà nell'horror Opus, anche in questo caso distribuito negli Stati Uniti da A24.

Il giovane Noah Jupe, dopo il franchise di A Quiet Place, è stato anche uno dei protagonisti di Lady in the Lake, serie targata Apple TV+ con Natalie Portman.

Cosa aspettarsi da The Death of Robin Hood

Michael Sarnoski, parlando del film, aveva anticipato che i fan possono attendersi un'interpretazione memorabile da parte della star australiana: "Hugh Jackman - lo sappiamo tutti - è un attore incredibile. Lo vedremo fare cose piuttosto diverse e sorprendenti, esplorerà aspetti inediti del personaggio. L'immagine collettiva di Robin Hood è quella di un ribelle che ruba ai ricchi per donare ai poveri. Abbiamo un'idea di cosa sia quel personaggio. Ma penso che ciò che farà Hugh con questo personaggio supererà le aspettative, non vedo l'ora di vederlo all'opera".