The Batman: Anne Hathaway ha un consiglio per la nuova Catwoman, Zoë Kravitz

In The Batman vedremo una nuova Catwoman, ma qual è il consiglio dell'ultima attrice che ha interpretato il ruolo, Anne Hathaway, per la nuova Selina Kyle, Zoë Kravitz?

Manca ancora parecchio prima che The Batman possa approdare in sala, ma le riprese del film sono attualmente in corso, e Anne Hathaway ha solo un consiglio per la sua succeditrice nel ruolo di Catwoman, Zoë Kravitz.

Anne Hathaway è Catwoman ne Il cavaliere oscuro - il ritorno

"Se dovessi darle un consiglio, sarebbe letteralmente di non dare retta a nessuno, perché credo che l'unico modo di interpretare quel ruolo sia realizzare una tua versione personale" ha affermato l'ex-interprete di Selina Kyle nella saga diretta da Christopher Nolan.

"Tutte noi abbiamo avuto dei registi diversi, e tutte le nostre interpretazioni sono specifiche dei film in cui eravamo, un po' come la mia Strega Suprema è specifica di Bob Zemeckis e quella di Angelica Houston di Nicolas Roeg, e va bene così" continua, facendo riferimento anche al suo ultimo film, il nuovo adattamento dell'opera di Roald Dhal, Le Streghe, per poi chiamare in causa un altro ruolo che ha avuto molteplici interpreti "Anche tutti i vari Joker sono differenti a seconda del regista che hanno avuto, quindi non credo che ci si debba lasciar trascinare dai confronti e dai paragoni. Specialmente quando sei tu a farlo, perché non è il tuo lavoro. Non vedo l'ora di scoprire cosa farà Zoë con il personaggio. Per me è stata la scelta perfetta".

Dovremo dunque attendere il 2022 per vedere cosa ne verrà fuori dalla collaborazione di Zoë Kravitz e Matt Reeves, il regista del film, ma delle recenti foto dal set di The Batman ci hanno già permesso di dare un primo sguardo alla nuova iterazione di Catwoman/Selina Kyle, come anche agli altri personaggi del film (incluso un irriconoscibile Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot a.k.a. Il Pinguino).

Voi che ne pensate? Come se la caverà la Kravitz? E Robert Pattinson?