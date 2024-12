The Batman 2, la produzione ha finalmente trovato il villain con le riprese sempre più vicine?

Nonostante i timori che il franchise di Batman potesse essere accantonato per fare spazio a The Brave and the Bold dei DC Studios, James Gunn è rimasto risoluto nel sostenere Matt Reeves e i suoi piani per il Bat-verso.

The Penguin è stato un grande successo per la HBO, quindi, a parte l'improbabile decisione di Reeves di abbandonare il franchise, non c'è motivo di credere che The Batman 2 non uscirà nel 2026 come previsto (anche se Gunn ha confermato di essere ancora in attesa di una sceneggiatura competa).

Un aggiornamento positivo ci arriva oggi dagli scooper John Rocha e Jeff Sneider; a quanto pare, è iniziato il casting per il film, con Reeves che ha intenzione di inviare un'offerta per un ruolo importante che potrebbe essere il cattivo principale del sequel. Non abbiamo un nome, ma sembra che la persona su cui ha messo gli occhi addosso sia un attore importante.

Si dice anche che le riprese potrebbero iniziare già nel febbraio 2025, anche se questo potrebbe creare un conflitto di programmazione con il ruolo che Pattinson avrà nel prossimo film di Christopher Nolan (che, a quanto si dice, è relativamente meno impegnativo).

The Batman 2, Matt Reeves ha un obiettivo "molto semplice" per il sequel DC

I fan hanno passato gli ultimi due anni a speculare sul grande cattivo di The Batman 2, con Mr. Freeze e la Corte dei Gufi come chiari favoriti su tutti gli altri. Resta da vedere se Reeves ne terrà conto per la storia che intende raccontare.

Di recente, Gunn ha rivelato di aver pensato di portare il Batman di Pattinson nel suo DC Universe: "Ci ho pensato, sì. Contemplo tutto e parlo di tutto", ha spiegato il regista. "Mi impegno sia a raccontare storie nel DCU che a raccontare storie Elseworlds. Vogliamo essere in grado di raccontare una storia in cui Superman è molto diverso, o raccontare una storia di Red Sun o qualsiasi altra cosa. Vogliamo poter giocare con questi personaggi in modi diversi".

The Batman 2: Matt Reeves condivide i primi dettagli ufficiali sulla trama del prossimo sequel

"Una delle cose che amo della DC rispetto ai fumetti Marvel è che queste cose sono molto più abbondanti", ha continuato. "Ci sono molte più storie Elseworlds. Credo che questo faccia parte del divertimento della DC".