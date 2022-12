James Gunn conferma altri film Elseworlds in fase di sviluppo al di fuori del DC Universe

I piani finali del nuovo DC Universe verranno svelati ufficialmente solo a inizio 2023, ma in questi giorni James Gunn sta rispondendo a molte richieste dei fan su Twitter. di recente il regista ha confermato lo sviluppo di altri film Elseworlds, ambientati al di fuori del DC Universe.

James Gunn non si è poi voluto sbilanciare troppo, ma il pensiero va subito a Joker (2019) e The Batman (2022) che pur non essendo usciti con l'etichetta Elseworlds non erano ambientati nella continuity temporale degli altri progetti.

Per chi non lo sapesse, Elseworlds era un'impronta editoriale della DC Comics incentrata su storie al di fuori della continuity principale dei fumetti. Questo marchio ha dato vita ad archi di fumetti iconici, tra cui Kingdom Come, Gotham By Gaslight e molti altri nel corso dei decenni.

Elseworlds è stato anche il titolo del crossover in tre parti dell'Arrowverse nel 2018, che è servito come grande preparazione per Crisis on Infinite Earths. Negli anni successivi, Elseworlds è stato essenzialmente sostituito dall'imprint DC Black Label, lanciato nel 2018.