The Batman 2: James Gunn chiarisce la situazione dello script del sequel

James Gunn è tornato a parlare sui social di The Batman Parte 2 e dello sviluppo del sequel su cui sta lavorando Matt Reeves.

Il co-CEO dei DC Studios, rispondendo alle domande dei fan, ha chiarito che per ora la sceneggiatura non è stata ancora completata.

L'aggiornamento di Gunn su The Batman 2

L'atteso ritorno di Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne è stato recentemente posticipato dalla Warner Bros, passando dal 3 ottobre 2025 al 2 ottobre 2026. Le riprese di The Batman 2 dovrebbero inoltre iniziare nei primi mesi del 2025.

James Gunn ha ora risposto a chi gli chiedeva se sta continuando il lavoro sullo script rispondendo in modo affermativo. A un altro fan che aveva provato a indagare su quando potrebbe essere consegnata la sceneggiatura, il filmmaker ha semplicemente replicato: "Quando Matt pensa che sia pronta!".

Il ritorno dei fan a Gotham

Reeves è al lavoro sul sequel insieme a Mattson Tomlin (Project Power) e, per ora, non sono stati svelati i possibili ritorni o nuovi arrivi tra gli interpreti.

Quando sarà completato il lavoro degli autori inizierà quindi il casting e i fan, considerando le recenti dichiarazioni di Gunn, potrebbero rimanere in attesa di aggiornamenti e novità fino all'autunno.

The Batman 2: cosa ci aspettiamo dal nuovo film di Matt Reeves

Gli spettatori potranno comunque ritornare nel mondo di Batman grazie alla serie The Penguin, con protagonista Colin Farrell, in arrivo prossimamente in tv grazie a Sky. Ogni episodio dello show spinoff sarà disponibile in contemporanea con gli Stati Uniti a cadenza settimanale, venendo poi messa a disposizione on demand e in streaming.

Il cast dello show, oltre a Farrell, comprende anche Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown e Michael Zegen.

Il team della produzione comprende Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc (coinvolto come sceneggiatore e showrunner), Craig Zobel (che dirige i primi tre episodi), Bill Carraro e Daniel Pipski.