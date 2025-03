Robert Pattinson e i ritardi nelle riprese di The Batman 2: "Sarò anziano!"

L'attore Robert Pattinson riprenderà il ruolo di Bruce Wayne in occasione delle riprese di The Batman 2 e ha commentato i continui ritardi alla produzione.

Robert Pattinson ha commentato in modo ironico i ritardi nella produzione di The Batman 2, l'atteso sequel targato DC che lo rivedrà protagonista nell'iconico ruolo di Bruce Wayne.

La star è attualmente protagonista di Mickey 17, il nuovo progetto diretto dal regista Bong Joon-ho.

Le speranze di Robert Pattinson per The Batman 2

In occasione di un'intervista rilasciata a Hero Magazine, Robert Pattinson ha dichiarato che spera le riprese di The Batman 2 inizino presto: "Lo spero davvero. Ho iniziato come un giovane Batman e sarò un Batman fottutamente anziano nel sequel".

Pattinson nel ruolo di Batman

Nel 2022 l'attore britannico aveva 35 anni quando il regista Matt Reeves, coinvolto anche come sceneggiatore, gli ha affidato l'iconico ruolo e, se verrà rispettata la nuova data di uscita, ne avrà 41 al debutto nelle sale del sequel.

Pattinson, parlando del sequel, ha recentemente dichiarato inoltre: "Penso che gireremo alla fine dell'anno. Conosco la trama, ma non posso dirlo a nessuno, però la storia è molto bella. È molto emozionante".

Il successo del primo capitolo della storia

The Batman è stato co-scritto da Peter Craig e Matt Reeves, con un cast composto da Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone e Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Pinguino.

Il film ha incassato nelle sale di tutto il mondo circa 772 milioni di dollari, a fronte di un budget di circa 200.

Recentemente Farrell ha ripreso la parte di Oz Cobb nella serie spinoff The Penguin, di cui non è ancora stato svelato il destino, obbligando i fan a rimanere in attesa di scoprire se ci sarà una seconda stagione.

The Batman 2, come confermato da James Gunn e Peter Safran, inoltre, non sarà collegato agli altri film tratti dai fumetti attualmente in fase di sviluppo, rimanendo così una storia indipendente dagli altri cinecomic.