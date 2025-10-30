The Batman 2: Colin Farrell conferma un salto temporale subito dopo The Penguin

In una recente intervista Colin Farrell ha discusso della linea temporale del franchise di The Batman, in attesa di vedere nelle sale il sequel con Robert Pattinson.

La star irlandese ha confermato la notizia di un salto temporale che avverrà all'inizio del secondo film rispetto al termine della serie televisiva di cui è stato protagonista, The Penguin.

Il salto temporale in The Batman 2

"Riprenderà, diciamo, qualche settimana dopo la fine della serie" ha dichiarato Farrell, confermando la scelta, in fase di scrittura, per quanto concerne la narrazione a Gotham City al momento del ritorno di Bruce Wayne.

Primo piano di Robert Pattinson in The Batman

The Batman racconta la storia di un giovane Bruce Wayne (Robert Pattinson) che trova la sua strada nelle vesti di Batman come protettore di Gotham City. Successivamente, è stata prodotta la miniserie The Penguin, che si concentra sul personaggio di Oz Cobb, interpretato da Colin Farrell anche nel film di Matt Reeves.

I dettagli di The Batman 2

The Batman 2 uscirà nelle sale il 1° ottobre 2027, cinque anni dopo il primo film, nonostante inizialmente fosse stato programmato proprio per quest'anno. Nel prossimo capitolo, Oz Cobb avrà un ruolo maggiormente ridotto.

Mancherà del tutto invece Sofia Falcone, interpretata da Cristin Milioti, personaggio amatissimo e centrale in The Penguin ma che non farà parte della narrazione del sequel. Matt Reeves ha confermato che The Batman non fa parte del DC Universe e che inizialmente aveva pensato ad una trilogia per il franchise.

Anche The Batman 2 vedrà Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, insieme a Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Andy Serkis e Jeffrey Wright. Difficilmente rivedremo nel sequel il Joker di Barry Keoghan, comparso brevemente nel finale del primo film. Nonostante l'attore avesse manifestato l'intenzione di tornare, secondo le sue parole non è stato mai contattato dalla produzione.