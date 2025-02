Barry Keoghan e Riley Keough protagonisti del dramma Butterfly Jam

Barry Keoghan continua a dominare la scena hollywoodiana. Dopo il successo di Saltburn, diretto da Emerald Fennell, l'attore sarà il protagonista di un nuovo dramma, Butterfly Jam. Al suo fianco ci sarà Riley Keough, star di Mad Max: Fury Road, sotto la direzione del regista russo Kantemir Balagov.

Questo sarà il primo film in lingua inglese di Balagov, che ha ottenuto un grande successo internazionale nel 2019 con La ragazza d'autunno, presentato a Cannes, dove ha vinto il premio per la miglior regia nella sezione Un Certain Regard. Il regista, che aveva già diretto Tesnota nel 2017, con Butterfly Jam arriva al suo quarto lungometraggio.

La ragazza d'autunno, che racconta le difficoltà di due donne nella Leningrado del secondo dopoguerra, ha rappresentato la Russia nella corsa agli Oscar come miglior film internazionale nell'anno della sua uscita.

I dettagli del prossimo film con Barry Keoghan

Butterfly Jam è ambientato nel contesto della comunità circassa del New Jersey e segue un adolescente il cui padre e sua zia gestiscono un ristorante che fatica a rimanere a galla, specializzandosi in cucina circassa. Quando non aiuta nel locale, il ragazzo si dedica all'allenamento per diventare un wrestler professionista. La sua crescente dedizione al sogno di diventare un lottatore lo porta a trascurare il lavoro nel ristorante di famiglia. Quando uno dei piani falliti del padre ha gravi conseguenze, il ragazzo è costretto a fare i conti con le difficoltà familiari e affrontare una violenza che lo obbligherà a crescere in fretta.

Dove la terra trema: un primo piano di Riley Keough

Come riportato da Deadline, Butterfly Jam sarà prodotto da Alexander Rodnyansky attraverso la sua AR Content e da Pascal Caucheteux con la Why Not Productions e Goodfella, che ha anche prodotto Emilia Pérez.

Prossimamente, Barry Keoghan sarà al fianco di Jenna Ortega in Hurry Up Tomorrow, nel capitolo finale di Peaky Blinders e interpreterà Ringo Starr nel nuovo film sui Beatles diretto da Sam Mendes.