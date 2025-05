Biopic sui Beatles, Barry Keoghan era emozionato all'incontro con Ringo Starr: "Non riuscivo a guardarlo"

La star di Saltburn ha raccontato il momento in cui ha conosciuto il batterista della band per lavorare al progetto di Sam Mendes.

In una recente intervista al Jimmy Kimmel Show, Barry Keoghan ha confessato di essersi sentito particolarmente nervoso all'idea di incontrare e parlare con Ringo Starr, il leggendario batterista dei Beatles.

Keoghan ha incontrato Starr nel corso di una visita utile alla preparazione sul prossimo biopic dedicato al celebre gruppo musicale britannico che verrà diretto da Sam Mendes.

L'emozione di Barry Keoghan durante l'incontro con Ringo Starr

"Ero talmente in soggezione che non riuscivo nemmeno a guardarlo in faccia" ha spiegato l'attore "È stata un'esperienza surreale. Cresciamo tutti con la musica dei Beatles ma trovarsi davanti ad uno di loro è un'altra cosa".

I Beatles in una foto di A Hard Day's Night

Ringo Starr e Barry Keoghan hanno suonato insieme la batteria:"Mi ha chiesto di suonare" ha raccontato Keoghan "ma io non stavo per suonare la batteria davanti a Ringo, è successo in modo naturale".

Il progetto di Sam Mendes sui Beatles e il nuovo film con Barry Keoghan

Nel febbraio 2024, Sam Mendes ha annunciato per la prima volta che avrebbe realizzato quattro film intrecciati sui Beatles. A marzo del 2025, durante il CinemaCon, sono stati confermati i protagonisti: Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Joseph Quinn nel ruolo di George Harrison e Harris Dickinson nel ruolo di John Lennon.

Barry Keoghan era ospite da Jimmy Kimmel per presentare il suo ultimo film, Hurry Up Tomorrow, che uscirà nei cinema a metà maggio, in cui ha recitato con Jenna Ortega e Abel Tesfaye.

Barry Keoghan in una scena de Gli spiriti dell'isola

L'attore irlandese è diventato noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in film come Gli spiriti dell'isola, Saltburn, Dunkirk e Eternals. Il progetto sui Beatles di Sam Mendes dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche entro la primavera del 2028, con tutti e quattro i lungometraggi.