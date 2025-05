Beatles: Barry Keoghan si prepara al progetto sulla band con un intenso bootcamp

La star irlandese di Saltburn ha raccontato in che modo si sta avvicinando al progetto sui Fab Four ideato e diretto da Sam Mendes.

Barry Keoghan ha partecipato al Fastnet Film Festival in Irlanda e ha parlato del metodo di avvicinamento che ha messo in atto per prepararsi ad interpretare Ringo Starr nei prossimi film dedicati alla leggendaria band.

L'attore di Saltburn ha confessato di essere nel bel mezzo di un bootcamp da 17 settimane, per poter raggiungere un livello adatto al ruolo che gli è stato affidato da Sam Mendes.

Il bootcamp di Barry Keoghan per i Beatles

"Siamo immersi nel training da circa 16 o 17 settimane. È davvero una gioia. Il campo è come un addestramento, è un posto dove hai tempo per provare cose" ha raccontato elettrizzato la star de Gli spiriti dell'isola.

Barry Keoghan in una scena di Eternals

"Per Ringo, puoi lavorare sulla camminata, l'accento, giocare con le espressioni. È un luogo dove si può fallire, imparare e sperimentare. È proprio questo il processo in cui mi trovo ora. È come un parco giochi per me".

Gli esercizi alla batteria e il nervosismo all'idea di incontrare Ringo Starr

Barry Keoghan si sta esercitando parecchio anche alla batteria, alla quale ha confessato di essersi avvicinato ormai da sei/sette mesi, con le mani piene di vesciche a causa dell'intenso studio.

Secondo la star di Saltburn, l'impegno sul set durerà circa 15 mesi e tempo fa ha spiegato di aver provato parecchio nervosismo all'idea di incontrare Ringo Starr, faticando addirittura a guardarlo negli occhi. Barry Keoghan ha definito l'incontro molto produttivo e con parecchi spunti utili per il suo lavoro.

Barry Keoghan in una scena di Saltburn

Nei quattro film di Sam Mendes dedicati ai Beatles, Paul Mescal sarà Paul McCartney, Harris Dickinson sarà John Lennon, Joseph Quinn sarà George Harrison e Barry Keoghan sarà Ringo Starr. Ogni film sarà dedicato ad ognuno dei quattro cantanti e musicisti che hanno dato vita ad una delle band più famose del mondo.