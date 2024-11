The Batman 2, Barry Keoghan è stato contattato per riprendere il ruolo del Joker? Ecco la sua risposta

In The Batman, l'Enigmista viene sconfitto dal Cavaliere Oscuro e rinchiuso ad Arkham. Ma, nei momenti finali del film, il serial killer si fa un nuovo amico che scopriremo poi essere il Joker, interpretato da Barry Keoghan.

La Warner Bros. ha rilasciato una scena eliminata estesa del film mentre questo era ancora nelle sale, in cui Batman faceva visita al Joker ad Arkham per vedere se la sua mente contorta lo poteva aiutare a rintracciare Edward Nashton. Si scopriva che il vigilante aveva messo il villain dietro le sbarre durante il suo "Anno Uno" a Gotham City, ponendo le basi per un'inevitabile rivincita tra i due acerrimi nemici.

È stato riportato più volte che il Joker tornerà in The Batman 2, anche se il regista Matt Reeves potrebbe avere piani più grandi per questa nuova e sinistra interpretazione del Clown Principe del Crimine nel suo eventuale terzo film.

Parlando con Josh Horowitz, Keoghan ha condiviso la sua speranza di tornare nei panni del Joker, ma ha affermato di essere all'oscuro del suo futuro nella DC, almeno per il momento: "È una cosa grossa, ma dirò che, se si presentasse l'occasione, sì, mi piacerebbe esplorarlo e immergermi davvero in questa storia", ha risposto l'attore irlandese. "Ma non sono stato contattato, non ho sentito ancora nulla".

L'attore ha poi confermato di aver pensato molto alla storia e all'aspetto del Joker, lodando il lavoro del truccatore Mike Marino (che ha anche trasformato Colin Farrell in Oz Cobb).

Parlando dell'idea di realizzare una nuova interpretazione del Joker durante la promozione di The Penguin, Reeves ha detto: "Ogni volta che ti avvicini a uno di questi personaggi, devi trovare un modo nuovo per farlo. Questo potrebbe essere scoraggiante, ma allo stesso tempo, questa versione del Pinguino è una che nessuno aveva mai visto".