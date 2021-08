The Bad Batch, Disney+ rinnova la serie animata di Star Wars per una seconda stagione

La serie animata Star Wars: The Bad Batch è stata rinnovata da Disney+ per una seconda stagione che arriverà nel 2022.

Fan di Star Wars: The Bad Batch, c'è una grande notizia per voi: Disney+ ha ordinato una seconda stagione per la serie animata ambientata nell'universo creato da George Lucas.

I cloni della Bad Batch torneranno presto sui nostri schermi. A comunicarlo è stato lo stesso account ufficiale del franchise su Twitter, che nel suo ultimo post ha scritto: "Star Wars: @TheBadBatch tornerà con una seconda stagione nel 2022. Preparatevi per il finale in due parti della prima stagione a partire da domani, solo su @DisneyPlus. #TheBadBatch".

La serie prodotta da Dave Filoni assieme a Athena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corbett, Carrie Beck e Josh Rimes "segue il gruppo di cloni sperimentali d'elite della Bad Batch (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell'immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch - una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell'Esercito dei Cloni - possiede un'eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio".

"I fan hanno abbracciato con entusiasmo l'azione e le vicende di Star Wars: The Bad Batch, e noi siamo elettrizzati di poter assistere alla continuazione dell'espansione dell'universo animato di Star Wars su Disney+" ha affermato Michael Paull, Presidente di Disney+ e ESPN+, come riporta anche Variety "In qualità della piattaforma streaming dimora del franchise di Star Wars, non vediamo l'ora che la seconda stagione di questa serie animata così animata arrivi sui nostri schermi".

E voi, siete contenti di questo rinnovo?