The Aviator: stasera su LA7 il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio

Appuntamento con il biopic d'autore stasera su LA7 alle 21:15 e con The Aviator, il film diretto nel 2004 da Martin Scorsese che, attraverso la vita del miliardario Howard Hughes, ripercorre gli anni d'oro di Hollywood.

Howard Hughes (Leonardo DiCaprio)

Eccentrico miliardario texano, industriale, produttore, regista, progettista e aviatore, ma ancora più celebre per i suoi flirt con le dive più belle e famose dell'epoca: tutto questo è Howard Hughes. Il biopic copre un periodo di quattro lustri, dalla fine degli anni '20 al secondo dopoguerra. Vent'anni in cui per Hughes si alternano conquiste e disfatte, amori e delusioni, trionfi e capitolazioni, passando per la storia dell'aviazione americana, dall'acquisizione della TWA al processo intentato contro il magnate dal senatore Brewster, legato agli interessi della rivale Pan Am.

The Aviator ha come protagonista Leonardo DiCaprio nei panni di Howard Hughes. Cate Blanchett è Katharine Hepburn. Il cast è completato da Gwen Stefani, Kate Beckinsale, John C. Reilly, Alec Baldwin e Jude Law.

Diretto da Martin Scorsese, The Aviator fu candidato a undici premi Oscar, portando a casa cinque statuette tra cui quella di miglior attrice non protagonista andata a Cate Blanchett. Gli italiani Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo vinsero l'Oscar per la scenografia.