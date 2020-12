The Aviator: Leonardo DiCaprio e il disturbo ossessivo compulsivo, tra realtà e finzione

Leonardo DiCaprio ha dichiarato di aver studiato il disturbo ossessivo compulsivo per The Aviator per mesi prima dell'inizio delle riprese.

Durante un'intervista Leonardo DiCaprio ha dichiarato di aver trascorso molto tempo con degli esperti del disturbo ossessivo compulsivo prima dell'inizio delle riprese di The Aviator. L'attore americano ha anche ammesso di aver sofferto personalmente di una forma non grave della malattia.

Leonardo DiCaprio in una scena di The Aviator

"Quando in una sceneggiatura c'è scritto 'ha un disturbo ossessivo compulsivo' e poi leggi due pagine di un uomo che ripete la stessa frase più volte ti dici: 'Ma come diavolo faccio a dirlo e qual è la forza trainante dietro a ripetere qualcosa venti volte e perché diavolo lo fa?'" Ha dichiarato Leonardo durante l'intervista.

"Per capire meglio una mentalità di questo tipo ho deciso di lavorare con il dottor Jeffrey Schwartz che è uno dei medici più esperti al mondo su questo disturbo. Il dottore mi ha spiegato cos'è la malattia dicendo che quando la mente è ossessionata da una cosa non ascolta l'altra parte del cervello che ti dice che sei ridicolo. Ho lavorato a lungo con Schwartz e con un suo paziente, vivendo con lui e cercando davvero di scoprire perché doveva ripetere o fare le cose in modo ossessivo." Ha concluso l'attore.

Schianto aereo di Howard Hughes in The Aviator

Secondo quanto riportato da un articolo di DigitalSpy DiCaprio ha ammesso di aver sofferto di una lieve forma di disturbo ossessivo compulsivo da bambino. "Nella mia vita si è manifestato con l'impossibilità di calpestare le crepe, o non calpestare certe cose" ha detto DiCaprio aggiungendo che la condizione è tornata durante le riprese di The Aviator: "A volte mi ci sono voluti dieci minuti per arrivare sul set perché camminavo avanti e indietro cercando di non calpestare le chewing gum per strada".