The Avengers, svelato il folle piano della Marvel per recuperare lo script perso da Samuel L. Jackson

Nel corso di un'intervista, Samuel L. Jackson ha raccontato di quando perse lo script di The Avengers e del folle piano dei Marvel Studios per rientrarne in possesso.

Parlando con Entertainment Weekly, Jackson ha raccontato che la sua copia dello script di The Avengers era stata sottratta dagli uffici di produzione della Marvel durante le riprese. Così, lo studio ha organizzato un falso acquisto online quando la sceneggiatura è apparsa in rete.

"Ricordo che quando ci preparammo a girare The Avengers, qualcuno stampò una copia della mia sceneggiatura con il mio watermark e la mise in vendita online", ha raccontato. "Stavo girando in Canada e la Marvel è arrivata. Era stata stampata nell'ufficio di produzione. Hanno scoperto chi era, il tizio si è licenziato e ha lasciato il Paese. Hanno organizzato un falso acquisto della sceneggiatura e il tizio non si è presentato. È stato pazzesco".

A seguito del furto, la Marvel ha potenziato i propri protocolli di sicurezza, arrivando a fare di tutto per proteggere il proprio lavoro, compreso l'abbattimento dei droni che sorvolavano la produzione e cercavano di filmare le riprese.

Secret Invasion, Emilia Clarke: "Non bisogna essere per forza fan Marvel per godersi lo show"

"Ne hanno abbattuto uno", ha raccontato Jackson. "E ne hanno seguito uno fino a dove si trovava il tizio. L'hanno trovato e, sì, l'hanno preso". Recentemente, durante la promozione di Secret Invasion, anche Emilia Clarke ha elogiato i sistemi di sicurezza della Marvel.