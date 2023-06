Secret Invasion, Emilia Clarke: 'Più facile evitare gli spoiler con la Marvel che con Il Trono di Spade'

Tra le new entry di Secret Invasion, nuova serie Marvel Studios approdata di recente su Disney+, figura Emilia Clarke nei panni di Gi'ah, personaggio già apparso in Captain Marvel, ma in forma diversa. Ai microfoni di Entertainment Weekly l'attrice inglese ha parlato di come la gestione degli spoiler sia stata molto differente con i Marvel Studios rispetto a Il Trono di Spade, show che le ha dato notorietà al grande pubblico.

"Vi dirò una cosa, è molto più facile adesso perché ogni volta che qualcuno mi chiede degli spoiler io rispondo 'Amico, è la Marvel!', non posso dire nulla. Questo è quello che ho ripetuto fino a oggi" ha dichiarato l'attrice. "Di certo più facile rispetto a quando giravamo Il trono di spade. Ricordo che le misure di segretezza attorno allo show si sono intensificate nel corso degli anni e gli showrunner, David e Dan, mi dicevano di aver preso spunto dalla Marvel".

Emilia Clarke sui Marvel Studios: "È come se avessero scoperto il segreto per risolvere il cubo di Rubik"

Emilia Clarke, nota per il ruolo di Daenerys Targaryen, è stata l'undicesima attrice proveniente da Il Trono di Spade a essersi unita al Marvel Cinematic Universe. "Oh mio Dio. Non lo sapevo. Sembrano davvero tanti! È un sacco di gente. Sto cercando di pensare a chi diavolo ci sia dentro adesso", aveva dichiarato in una recente intervista, sorprendendosi dell'accaduto.

Di cosa parla Secret Invasion?

In base alla sinossi ufficiale di Secret Invasion, vedremo Nick Fury intento a contrastare un'invasione di Skrull mutaforma insediatisi sulla Terra da parecchio tempo. Il cast di Secret Invasion include anche Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo. Sviluppata da Kyle Bradstreet.

Come rivela la recensione dei primi episodi di Secret Invasion, lo show arrivato su Disney+ il 21 giugno ha già scosso i fan per un finale a sorpresa molto triste e crudo.