The Amazing Spider-Man: Joe Jonas è ancora dispiaciuto per aver perso il ruolo di Peter Parker

A quanto pare anche Joe Jonas era stato considerato per il ruolo di protagonista in The Amazing Spider-Man, come ha raccontato in un recente podcast.

Tutti ricordano Andrew Garfield nei panni del protagonista di The Amazing Spiderman, e se vi dicessimo che avreste potuto trovare Joe Jonas al suo posto? Parlando della sua carriera all'interno del cinema il cantautore ha raccontato un aneddoto proprio su questa possibilità.

Joe Jonas in una immagine promozionale di Camp Rock 2

In una recente apparizione nel podcast Just For Variety, Joe Jonas ha voluto ricordare alcune delle sue personali esperienze nel mondo di Hollywood, accennando a quando ha provato a ottenere il ruolo di Peter Parker in The Amazing Spider-Man. La star ha spiegato: "Posso nominare probabilmente un paio di [ruoli, persi lungo il cammino]. Ricordo che anni fa ero pronto per quello di Spider-Man ed ero così tanto eccitato per questa cosa, ma si trattava dell'anno in cui l'ha ottenuto Andrew Garfield. Ovviamente si è trattato della scelta giusta. Ma ricordo che all'epoca si parlava di una cosa importante, specialmente per via del fatto che il regista era specializzato nei video musicali. Così ho pensato, 'Qui c'è posto per me'". Joe ha quindi aggiunto: "Ma sai una cosa? Adoro comunque tutto il processo dietro alle audizioni, e il metterti in gioco dovendo dimostrare il tuo valore".

Certamente la formazione artistica di Jonas e di Garfield è stata ben differente: se da una parte troviamo una carriera incentrata inizialmente sulla musica, seguita dalla recitazione sul piccolo schermo, dall'altra abbiamo invece un'impostazione originariamente teatrale e un approccio al cinema differente. Lo stacco professionale fra i due non può non far riflettere sulla scelta attuata per The Amazing Spider-Man.