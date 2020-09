The Amazing Spider-Man 2, su Netflix in streaming da oggi

The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro con Andrew Garfield ed Emma Stone è disponibile online sul gigante streaming!

The Amazing Spider-Man 2 è uno degli ultimi nuovi arrivi in streaming su Netflix a partire dal 1 settembre 2020: disponibile la pellicola con Andre Garfield, Jamie Foxx, Emma Stone e Dane DeHaan!

The Amazing Spider-Man 2 è diretto da Marc Webb: anche stavolta la battaglia più difficile combattuta da Spider-Man sarà quella contro se stesso. Il giovane supereroe si dovrà dividere tra i doveri di Peter Parker e le straordinarie responsabilità di Spider-Man. Una minaccia terribile sta, infatti, per piombare su di lui. Oltre a combattere il crimine, scalare i grattacieli e proteggere l'amata Gwen (Emma Stone), Spider-Man dovrà salvare New York dall'arrivo di Electro (Jamie Foxx), un terribile villain.

The Amazing Spider-Man 2: Andrew Garfield sospeso di fronte a un taxi

Inoltre sperimenterà il ritorno del vecchio amico Harry Osborn (Dane DeHaan) e comincerà a comprendere che l'origine di tutti i nemici che si trova ad affrontare è una sola: OsCorp. Nel cast le star Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx e Dane DeHaan, insieme a Campbell Scott, Embeth Davidtz, Colm Feore, Paul Giamatti e Sally Field.

The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.