The Adam Project: Ryan Reynolds diffonde le prime foto del film Netflix

Ryan Reynolds ha pubblicato le prime due foto dal set di The Adam Project, action targato Netflix che vede nel cast anche Zoe Saldana, Jennifer Garner e Mark Ruffalo.

Ryan Reynolds ha diffuso su Twitter le prime foto del film The Adam Project, che lo vede nuovamente diretto dal regista di Free Guy, Shawn Levy, insieme con lui in una foto dal set.

La prima foto di scena di The Adam Project mostra Ryan Reynolds nel bel mezzo di una foresta insieme al giovanissimo Walker Scobell, che interpreterà la sua versione bambina. Nella foto insieme a Shawn Levy, il divo indossa la mascherina d'ordinanza e una T-shirt sporca di sangue. Ad accompagnare il post la scritta:

"Finita la prima settimana di The Adam Project. Oltre a queste due foto, @netflix sarà felice di sapere che abbiamo girato anche parte del film . Sono felice di essere di nuovo nelle sapienti mani del mio amico, mentore e regista @ShawnLevyDirect."

The Adam Project racconterà la storia di un uomo, interpretato da Ryan Reynolds, che torna indietro nel tempo per chiedere l'aiuto di se stesso quando aveva tredici anni con l'obiettivo di trovare il padre e poter salvare il futuro. Mark Ruffalo avrà il ruolo del padre, un brillante fisico che nella storia ha la stessa età del protagonista che ha compiuto il viaggio nel tempo. Catherine Keener sarà invece la villain della storia, ovvero una donna che gli ha rubato una tecnologia potente e che ha come braccio destro il personaggio interpretato da Alex Mallari Jr. A completare il supercast Jennifer Garner e Zoe Saldana.

La sceneggiatura originale di The Adam Project è firmata da Mark Levin, Jennifer Flackett e T.S. Nowlin.

