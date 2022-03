The Adam Project: Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Zoe Saldana nel trailer italiano

Ryan Reynolds incontra il se stesso ragazzino nello scatenato trailer italiano di The Adam Project, nuova pellicola sci-fi in arrivo su Netflix l'11 marzo che vanta la presenza nel cast del colleghi dell'MCU Zoe Saldana e Mark Ruffalo oltre a Jennifer Garner.

Il trailer si apre con un inseguimento d'auto al cardiolpalma che vede protagonista Reynolds, con Zoe Saldana alla guida, mentre sul sedile posteriore si trova un ragazzino, entrato misteriosamente in contatto con la versione di se stesso proveniente dal futuro. Il teenager scopre quindi che i viaggi nel tempo esistono e si ritrova al centro di battaglie, scontri e incontri inaspettati. il promo anticipa un primo sguardo ad alcune spettacolari scene d'azione, tra cui un inseguimento nella foresta e una sequenza di combattimento all'esterno di un cottage. Sebbene il trailer non riveli molto sulla trama - sappiamo che Adam ha dovuto reclutare il suo io più giovane perché il futuro è minacciato - anticipa che la spinta centrale della missione di Adam è impedire che il viaggio nel tempo venga inventato.

In The Adam Project, Ryan Reynolds interpreta un uomo che viaggia indietro nel tempo per ottenere aiuto dal se stesso di 13 anni (Walker Scobell). Insieme, devono trovare il loro defunto padre, che ora ha la stessa età di Reynolds, e sistemare le cose per salvare il futuro.

Il film segna la seconda collaborazione tra Reynolds e il regista Shawn Levy dopo il giocoso Free Guy. Scritto da Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett, e Mark Levin, The Adam Project arriverà su Netflix l'11 marzo.