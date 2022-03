The Adam project, Ryan Reynolds e Mark Ruffalo reclutano Christopher Lloyd per un video promozionale

The Adam Project è sbarcato su Netflix, ma Ryan Reynolds e Mark Ruffalo hanno avuto la migliore delle idee nel chiamare un esperto di viaggi nel tempo per promuoverlo... Christopher Lloyd!

Quale modo migliore di promuovere The Adam Project, il nuovo film di Ryan Reynolds e Mark Ruffalo, se non chiamando uno dei più grandi esperti di viaggi nel tempo al mondo, Christopher Lloyd?

Come riportano anche Comicbook e Screen Rant, l'attore di Ritorno al Futuro arriva sui nostri schermi con il pretesto di registrare un PSA (Public Service Announcement) sull'ora legale, che negli Stati Uniti subentra solitamente nella seconda domenica di marzo, ma il messaggio è chiaro: attenzione a non perdere tempo prezioso, tempo che potreste impiegare guardando The Adam Project!

E chi interpellare se non il Dr. Emmett Brown per un simile sketch?

Nel film appena sbarcato su Netflix e diretto da Shawn Levy (Free Guy, Real Steel), Ryan Reynolds è un viaggiatore temporale che con l'aiuto del sé stesso dodicenne e del padre (interpretato da Ruffalo, che tra l'altro anche lui ne sa qualcosa di viaggi nel tempo... Ricordate Avengers: Endgame?) cercherà di salvare il futuro da cui proviene e nel frattempo risolvere anche alcune questioni familiari.

E voi, avete già dato un'occhiata a The Adam Project?