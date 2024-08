The Acolyte, una star della serie Star Wars non ha parole per la cancellazione

All'inizio della settimana è giunta la triste notizia che Disney+ ha deciso di non rinnovare Star Wars: The Acolyte per una seconda stagione.

La serie ha avuto degli haters così accaniti nel volerla far fallire che hanno iniziato a bombardare di recensioni negative The Acolyte su Rotten Tomatoes. Sebbene la serie abbia avuto anche molti fan, l'ondata di positività non è stata sufficiente a farla andare avanti.

Molte persone hanno utilizzato i social media per esprimere il loro malcontento per la decisione, ma la maggior parte dei personaggi della serie non ha commentato pubblicamente la cancellazione. La situazione è cambiata oggi, quando Manny Jacinto (interprete di Qimir/The Stranger) ha condiviso su Instagram un post semplice ma straziante.

Jacinto ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme ad Amandla Stenberg (Osha) dal finale di The Acolyte e lo ha corredato con l'emoji del cuore.

Ci sono molti motivi per essere dispiaciuti della cancellazione di The Acolyte, e uno dei più importanti è il fatto di non sapere dove sarebbe andata a parare la storia di Qimir e Osha. Nel finale di stagione, Osha va ad addestrarsi con Qimir e, nel momento conclusivo dell'episodio, lui le prende la mano mentre guardano l'oceano di un pianeta senza nome. Gli shippers degli "Oshamir" sono usciti soddisfatti dall'episodio, e Jacinto era pronto a esplorare ulteriormente questa relazione sentimentale.

"Nelle fan art che ho visto, c'è una buona parte che implica... qualcosa tra Osha e lo Straniero", ha detto Jacinto a GQ. "È qualcosa che le persone, credo, desiderano da tempo in questo genere, o almeno in questa IP, e mi piace che le persone si stiano concentrando su questo aspetto e lo stiano incoraggiando. Quindi penso che la gente possa aspettarsi di più di questo, possibilmente. Se la gente lo vuole, possiamo esplorarlo in una stagione successiva".