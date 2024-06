Star Wars: The Acolyte contiene una rivelazione sul controllo della Forza da parte dei Jedi

Star Wars: The Acolyte ha finalmente catapultato i fan nell'era dell'Alta Repubblica, 100 anni prima degli eventi de La minaccia fantasma, con i primi due episodi che hanno già rivelato molto sul comportamento dei Jedi.

Sebbene la serie inizi gettandosi immediatamente a capofitto nel mistero dell'omicidio di un gruppo di Jedi e di un assassino che usa la Forza, abbiamo anche potuto scorgere il mondo che la showrunner Leslye Headland ha dovuto delineare nei primi due episodi.

Dopo tutto, l'Alta Repubblica è un'epoca che la maggior parte dei fan di Star Wars non conosce: un'epoca in cui la Repubblica e l'Ordine Jedi erano all'apice del loro potere collettivo. Tuttavia, dal potere derivano alcune realtà più oscure, e i Jedi non fanno eccezione. The Acolyte stabilisce rapidamente che, a questo punto della linea temporale di Star Wars, i Jedi mantengono uno stretto controllo sulla Forza e su chi può usarla.

Carrie-Anne Moss in The Acolyte

The Acolyte svela il sistema di registrazione della Forza

Nella sequenza di apertura del primo episodio della serie, la Maestra Jedi Indara (Carrie-Anne Moss) viene attaccata e infine uccisa dall'assassina Mae (Amandla Stenberg). Tuttavia, all'inizio del loro duello, Indara si affretta a riferire l'attacco via radio, informando l'Ordine Jedi di aver incontrato "un utente della Forza non registrato".

Questo breve dialogo la dice lunga. La serie di romanzi e fumetti dell'Alta Repubblica di Star Wars ha stabilito che agli albori di quell'epoca (350 anni prima de La Minaccia Fantasma) l'Ordine Jedi faceva parte di un'intera "Congregazione" di religioni della Forza. Arrivare a un punto in cui, 250 anni dopo, i Jedi stanno apparentemente monitorando la galassia e tenendo un registro di tutti coloro che usano la Forza è un salto enorme.

Perché è importante? Beh, The Acolyte: La seguace sembra mettere in discussione l'idea che i Jedi siano i benevoli utilizzatori della Forza per il mantenimento della pace di cui si vantano. La serie metterà in discussione la politica di chi è autorizzato a usare poteri come la Forza e perché. Inoltre, per la prima volta, mostrerà ai fan da dove è partita la rinascita dei Sith che avrebbe poi trasformato la galassia in un'Impero.