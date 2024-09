The Acolyte, Manny Jacinto vuole assolutamente la Stagione 2: "Sarà l'obiettivo della mia vita"

Dopo la conferma che Star Wars: The Acolyte non avrà una seconda stagione, dopo la sorprendente decisione di Disney e Lucasfilm di eliminare la serie di Leslye Headland, i fan hanno espresso la loro frustrazione per questa decisione, ma non sono stati gli unici.

Anche alcune delle star coinvolte nella serie sono scontenti della cancellazione, soprattutto perché il finale della prima stagione lasciava chiaramente intendere l'arrivo di un altro capitolo della storia. La star Amandla Stenberg è intervenuta di recente sui social media per commentare la decisione, e adesso il co-protagonista Manny Jacinto ha dichiarato che continuare la serie è diventato uno degli obiettivi della sua vita.

Jacinto ha partecipato al Dragon Con nel fine settimana e durante il panel gli è stato chiesto di parlare dei suoi obiettivi di vita e di carriera. Quando gli è stato chiesto cosa volesse ancora fare "prima di lasciare le sue spoglie mortali", Jacinto ha semplicemente sorriso e ha risposto al microfono: "La seconda stagione di The Acolyte".

The Acolyte - La seguace, un'immagine del finale

Mentre la Stenberg è stata la star indiscussa di The Acolyte: La seguace, interpretando entrambi i personaggi principali, Jacinto è stato l'elemento aggiunto di questa serie. Il suo Qimir ha iniziato come un tranquillo personaggio di supporto, apparentemente legato al misterioso signore dei Sith che incombe sull'intera serie. Verso la metà della prima stagione, però, il cattivo è stato smascherato e si è rivelato essere nientemeno che Qimir.

Perché The Acolyte è stata cancellata?

Nonostante si era ipotizzato che le recensioni negative da parte di molti fan di Star Wars potevano aver contribuito alla decisione, Jeff Sneider ha reso noto che lo show è stato cancellato semplicemente perché non ha avuto abbastanza spettatori.

"Gli addetti ai lavori spiegano che The Acolyte è stato cancellato perché gli spettatori erano insufficienti, e che la decisione è arrivata solo in base a questo dato, anche se almeno un membro del cast si è detto sorpreso di tale mossa. Mi è stato riferito che gli ascolti di The Acolyte sono crollati dopo i primi due episodi, mentre con Andor gli spettatori sono aumentati costantemente nel corso della stagione, motivo per cui quella serie è stata rinnovata per la seconda stagione. Andor ha anche ottenuto recensioni eccezionali, mentre quelle di The Acolyte sono state più tiepide".

Al momento potete trovare tutti gli episodi di The Acolyte su Disney+. A dicembre debutterà in streaming sulla piattaforma la prossima serie Star Wars, Skeleton Crew, ambientata nel MandoVerse.