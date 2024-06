The Acolyte: i fan della saga sommergono di commenti negativi la serie su Rotten Tomatoes e Metacritic

La serie The Acolyte, il nuovo progetto di Star Wars prodotto per Disney+, ha ottenuto recensioni positive da parte della critica ma è stata sommersa dai commenti negativi online.

La serie The Acolyte ha portato i fan di Star Wars in un'epoca non ancora esplorata sugli schermi e, nonostante i commenti positivi della critica, gli appassionati non sembrano aver apprezzato il modo in cui rappresenta i cavalieri jedi e i loro padawan.

Su siti come Rotten Tomatoes e Mediacritic ci sono infatti numerosi commenti dedicati al nuovo tassello della saga, apparentemente non apprezzato dai "puristi" che hanno 'bombardato' le pagine che raccolgono le opinioni degli esperti, come Rotten Tomatoes o Metacritic.

Le opinioni della critica e del pubblico

Su Rotten Tomatoes la serie The Acolyte: La seguace ha debuttato con un 88% di recensioni positive da parte della critica, mentre su Metacritic ha registrato il 65% di commenti a favore da parte dei giornalisti.

La situazione è però totalmente diversa quando si guardano i punteggi legati ai commenti degli spettatori.

Su Metacritic ben il 67% degli utenti ha espresso un parere negativo dopo la visione dei primi episodi, mentre su Rotten Tomatoes le opinioni positive degli spettatori si fermano a quota 45%.

La grande quantità di recensioni degli utenti, che sono già varie centinaia dopo poche ore, puntano il dito contro vari elementi del progetto. Come accaduto già in precedenza, molti fan hanno criticato apertamente lo spazio dato alla diversità nel cast e la mancanza di volti noti della saga. A suscitare molte critiche è anche la presenza limitata di Carrie-Anne Moss, considerata da alcuni quasi "un inganno" per attirare gli spettatori.

Su Rotten Tomatoes più di un utente sostiene che il budget elevato sia stato sprecato, e i costumi e le scenografie non siano all'altezza delle aspettative, mentre altri fan hanno espresso delle perplessità per la poca aderenza alla mitologia della saga per quanto riguarda i personaggi che dovrebbero essere presenti in quel momento storico.

Tra i punti che hanno deluso gli spettatori al debutto c'è anche la poca profondità data ai personaggi e una rappresentazione insoddisfacente dei cavalieri jedi.

Su Metacritic si possono invece leggere commenti molto duri rivolti alla storia "woke" e al modo in cui la Disney avrebbe ucciso Star Wars.

Bisognerà attendere per scoprire se l'opinione dei fan cambierà nelle prossime settimane, quando si sveleranno nuovi dettagli della storia dei protagonisti.