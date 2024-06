The Acolyte: i fan contro Charlie Barnett, convinto che "Anakin Skywalker ha fatto esplodere la Morte Nera"

Tra pochi giorni debutterà sugli schermi di Disney+ la serie The Acolyte e alcune dichiarazioni dei membri del cast, in particolare di Charlie Barnett, sono diventate virali online. Il motivo non è però particolarmente positivo: i fan stanno infatti criticando duramente la mancanza di conoscenza della saga di Star Wars dimostrata dagli interpreti.

Le dichiarazioni di Barnett

Nella serie The Acolyte: La seguace l'attore Charlie Barnett ha il ruolo di Yord Fandar e in più di un'occasione ha dichiarato nelle interviste che "Anakin Skywalker" ha fatto esplodere la Morte Nera.

Nelle occasioni in cui condivide la sua opinione sul personaggio, i fan hanno notato anche le reazioni perplesse di Dafne Keen e Rebecca Henderson, interpreti di Jecki Lon e Vernestra Rwoh. In uno dei filmati la giovane star di Logan - Wolverine gli consiglia direttamente di "stare semplicemente zitto", mentre nell'altro Rebecca sembra quasi voler far segno di interrompere la conversazione.

Le parole di Barnett hanno alimentato una dura polemica scatenata online dai fan della saga creata da George Lucas che sostengono che uno dei problemi principali dei problemi recenti dei progetti di Guerre Stellari sia quello di non conoscere le basi della mitologia e aver dimostrato "ignoranza" nei confronti del racconto portato sul grande schermo nelle trilogie originali.

Cosa racconterà la serie The Acolyte

Amandla Stenberg è la protagonista del nuovo show ambientato nell'universo di Guerre Stellari ambientato nell'ultimo periodo dell'Alta Repubblica, anni in cui il lato oscuro della Forza inizia a prendere il sopravvento sulla galassia. Tra gli interpreti troviamo poi Lee Jung-jae, Daphne Keen, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Joonas Suatamo.

La storia è descritta come "un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro. Un'ex Padawan (Stanberg) si riunisce al suo Maestro Jedi (Lee) per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero previsto".