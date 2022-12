That '90s Show: il nuovo e nostalgico trailer della serie Netflix regala molte anticipazioni

That '90s Show mette immediatamente in chiaro le sue potenzialità con il trailer della sua prima stagione; la serie Netflix sembra giocare tantissimo con il passato, proponendo però qualcosa di nuovo.

Il cast originale della celebre sit-com targata Fox That '70s Show, si prepara a tornare nel suo seguito firmato Netflix That '90s Show, di cui è stato diffuso il nuovo trailer. Con loro anche il nuovo cast fatto di volti inediti e giovani, pronti a caratterizzare le generazioni attuali della serie tv.

Nel video dedicato alla prima stagione di That '90s Show, quindi, oltre ai personaggi preferiti dei fan storici, possiamo cominciare a conoscere anche i nuovi protagonisti e le loro attuali dinamiche narrative.

La storia è ambientata nel 1995, con Leia Forman (Callie Haverda) alla disperata ricerca di qualche avventura nella sua vita o almeno di una migliore amica che non sia il padre. Quando arriva a Point Place per visitare i suoi nonni, Red e Kitty, Leia trova quello che sta cercando proprio nella casa accanto e nell'incontro con la dinamica e ribelle Gwen (Ashley Aufderheide). Con lei al suo fianco farà tante nuove amicizie, realizzando che i suoi desideri potrebbero avverarsi proprio lì, come avvenuto anni prima ai suoi genitori.

Del cast storico, in That '90s Show, ritroviamo Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith come regular, seguiti da: Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon, Wilmer Valderrama e Tommy Chong. I volti nuovi, invece, comprendono: Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos.

La serie debutterà ufficialmente in streaming a partire dal 19 gennaio.