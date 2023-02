That '90s Show ottiene il rinnovo per la stagione 2 da parte di Netflix

That '90s Show, la nuova serie tv comedy revival di Netflix, ottiene il rinnovo per la stagione 2; quali nuove avventure ci attendono a Point Place?

Questo venerdì Netflix ha ufficialmente confermato che That '90s Show tornerà per una stagione 2. In base a quanto riportato online il nuovo arco narrativo si comporrà di 16 episodi, proseguendo la storia attualmente disponibile sul catalogo.

"Tutti noi di That '90s Show siamo entusiasti della risposta calorosa ed entusiastica alla nostra prima stagione", ha dichiarato il co-creatore e showrunner della serie Gregg Mettler in una nota, tramite TVLine. Il comunicato prosegue: "Non vediamo l'ora di tornare a Point Place per un'altra estate di risate e sorprese. Ciao 1996!".

Sempre in tema seconda stagione, i creatori di That '70s Show Bonnie e Terry Turner, hanno detto che: "Noi qui di Point Place ci rendiamo conto che avete molte opzioni legate all'intrattenimento e siamo entusiasti che ci abbiate scelto. Non vediamo l'ora di intrattenervi per gli anni a venire".

Vi ricordiamo che That '90s Show, attualmente disponibile su Netflix, riprende 15 anni dopo il finale della serie originale su Fox. Siamo nel 1995 e la figlia di Eric e Donna, Leia (Callie Haverda) sta visitando i nonni per l'estate. Qui si lega a una nuova generazione di ragazzi di Point Place - Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Nate, Reyn Doi Sam Morelos - con cui passa un periodo indimenticabile.