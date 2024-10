That ’90s Show: Netflix ha cancellato la serie dopo due stagioni

La serie costituiva il sequel della celebre That '70s Show, andata in onda a cavallo tra la fine degli anni '90 e i primi del Duemila.

That '90s Show, la serie sequel di That '70s Show, è stata cancellata dopo due stagioni da Netflix, come ha confermato la star del franchise Kurtwood Smith su Instagram la scorsa notte.

"So che mi avete chiesto quando arriverà la terza stagione, ma ho una brutta notizia... Netflix non rinnoverà", ha scritto Smith, interprete di Red Forman, su Instagram. "Voglio solo prendermi un minuto per dire GRAZIE a tutti i fan che hanno sostenuto e guardato la serie. Siete venuti da me in posti a caso quando ero in viaggio, mi avete contattato attraverso i social media e siete stati davvero meravigliosi".

L'attore veterano dello show ha proseguito: "Ho amato ogni minuto del portare in vita Nonno Red per tutti voi. L'ho già detto in passato, ma vale la pena ripeterlo... questa serie ha avuto un cuore così grande dietro di sé e il cast, gli scrittori, i registi, i produttori e la troupe più meravigliosi con cui un attore potesse sperare di lavorare. Grazie per aver permesso a Red e Kitty, ai loro nipoti, a tutti i loro amici e vicini di casa, ai membri del cast originale di That 70's Show e a tutti i nostri meravigliosi ospiti del cast di intrattenervi per due stagioni. Per rubare le parole di Red Forman... non saremo degli imbecilli... faremo la spesa, perché i bravi nonni si impegnerebbero a fondo per far diplomare questi ragazzi".

That '90s Show: una scena

That '90s Show ha riportato Smith, Debra Jo Rupp nel ruolo di Kitty Forman, Laura Prepon nel ruolo di Donna Pinciotti, Topher Grace nel ruolo di Eric Forman, Ashton Kutcher nel ruolo di Michael Kelso, Wilmer Valderrama nel ruolo di Fez e Mila Kunis nel ruolo di Jackie Burkhart dal cast originale di That '70s Show. La serie sequel, ambientata due decenni dopo l'originale, seguiva Leia Forman, la figlia di Donna ed Eric, mentre trascorre l'estate con i nonni.

That '90s Show: Mila Kunis ha costretto Ahston Kutcher a prendere parte alla serie

La prima stagione dello show, composta da 10 episodi, aveva debuttato su Netflix nel 2023, e tecnicamente si trattava della Parte 1 della serie. La seconda stagione, ampliata a 16 episodi suddivisi nelle parti 2 e 3, si è conclusa nell'agosto 2024.

Nel revival dello show ambientato negli anni '90 sono tornati quasi tutti i membri principali del cast originale, tranne Danny Masterson, il quale nel settembre del 2023 è stato condannato a 30 anni di carcere per aver stuprato due ragazze tra il 2001 e il 2003, proprio il periodo in cui stava girando That '70s Show.